Глава Ольховатского района рассказал об обстановке после взрыва

Глава администрации Ольховатского района Геннадий Берченко рассказал об обстановке после детонации «взрывоопасных объектов», данные администрации района.
На территории Ольховатского района сохраняется режим ЧС. Эта мера необходима для ликвидации последствий. Оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме.
Ситуация в районе Берченко оценивается как стабильная. Однако для обеспечения безопасности жителей и успешной работы специалистов необходимо соблюдение определённых ограничений. Так, сегодня работа образовательных учреждений будет изменена по аналогиям с решениями, принятыми вчера.
«Напоминаю вам, что при обнаружении на придомовых участках или в местах общего пользования посторонних предметов, похожих на металлические, необходимо сразу сообщить об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112», — заключил глава района.