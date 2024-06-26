Глава Ольховатского района рассказал об обстановке после взрыва

Ситуация в районе Берченко оценивается как стабильная. Однако для обеспечения безопасности жителей и успешной работы специалистов необходимо соблюдение определённых ограничений. Так, сегодня работа образовательных учреждений будет изменена по аналогиям с решениями, принятыми вчера.



«Напоминаю вам, что при обнаружении на придомовых участках или в местах общего пользования посторонних предметов, похожих на металлические, необходимо сразу сообщить об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112», — заключил глава района.