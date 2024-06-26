Россия и Китай развернут совместные стройки на острове под Хабаровском

Развитие острова Большой Уссурийский обсудили на совещании в Хабаровске под руководством главы Минвостокразвития Алексея Чекункова. Российско-китайская концепция развития острова была утверждена в мае 2024 года во время визита Президента России Владимира Путина в Китай, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Мастер-план развития острова предусматривает два этапа. Первый этап включает погранпереход, транспортно-логистический центр и туристическую инфраструктуру. Второй этап охватывает реализацию инвестиционных проектов и создание финансовой и научно-технологической инфраструктуры для сотрудничества с Китаем.
На российской части острова планируется построить грузопассажирский пункт пропуска, подъездную дорогу, конгрессно-выставочный центр, туристско-рекреационную инфраструктуру и международный парк Дружбы народов. Врио губернатора края Дмитрий Демешин заявил, что для строительства международного парка Дружбы народов будут привлечены инвесторы.
«Наш интерес — развитие промышленности и индустриализации, в том числе через международное партнерство. Все эти вопросы связаны со строительством инфраструктуры», — подчеркнул глава региона.
Первой задачей является создание погранперехода на острове Большой Уссурийский, проектирование которого начнется в этом году, а завершение планируется в 2026 году. На строительство подъездной автодороги к пункту пропуска уже получено заключение Главгосэкспертизы.