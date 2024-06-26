Кандидаты в губернаторы Самарской области начали подавать документы в избирком

Кандидаты на пост губернатора Самарской области начали подавать документы в избирательную комиссию. 24 и 25 июня два кандидаты уже предоставили уведомления о том, что они претендуют на должность главы региона.
— Период выдвижения кандидатов на должность губернатора Самарской области заканчивается в 18 часов по местному времени 21 июля 2024 года, — уточнил региональный избирком.
Партия «Справедливая Россия — патриоты — за правду» выдвинула кандидатом в губернаторы Михаила Маряхина. А от КПРФ на пост главы Самарской области будет претендовать Алексей Лескин.
Накануне стало известно, что от «ЕР» кандидатом в губернаторы станет Вячеслав Федорищев.
Напомним, что выборы губернатора продлятся три дня, с 6 по 8 сентября.