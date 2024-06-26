Депутат Заксобрания Ленобласти Будеев передумал уходить в отставку

По словам парламентария, после того, как он объявил об уходе, к нему стали обращаться жители Ленинградской области с просьбой остаться. «Я даже не ожидал. Видимо, далеко не все депутаты работают с населением так активно, а я стараюсь это делать. Некоторые даже плакали, когда звонили», — рассказал господин Будеев журналистам.
Депутат отметил, что финансовые нарушения с его стороны, выявленные прокурорской проверкой — не столь серьезные, чтобы уходить в отставку. Кроме того, в ближайшее время пройдет заседание комиссии депутатов, которые, как надеется господин Будеев, примут взвешенное решение.