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Депутат Заксобрания Ленобласти Будеев передумал уходить в отставку

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Вадим Будеев отзовет свое заявление об уходе из парламента, сообщил он 47news.

По словам парламентария, после того, как он объявил об уходе, к нему стали обращаться жители Ленинградской области с просьбой остаться. «Я даже не ожидал. Видимо, далеко не все депутаты работают с населением так активно, а я стараюсь это делать. Некоторые даже плакали, когда звонили», — рассказал господин Будеев журналистам.

Депутат отметил, что финансовые нарушения с его стороны, выявленные прокурорской проверкой — не столь серьезные, чтобы уходить в отставку. Кроме того, в ближайшее время пройдет заседание комиссии депутатов, которые, как надеется господин Будеев, примут взвешенное решение.

Ранее стало известно, что в начале июня прокуратура потребовала лишить мандатов Вадима Будеева (КПРФ), Виктора Царихина (КПРФ) и Дамира Шадаева (ЛДПР), у супруг которых нашли финансовые инструменты в зарубежных банках. После этого господа Царихин и Будеев подали в отставку.