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Учения с пусковыми ПГРК «Ярс» проходят в Иркутской области

Ракетные части и подразделения отрабатываю скрытность ПГРК «Ярс» в лесах.

Источник: Комсомольская правда

Учения с пусковыми ракетными комплексами «Ярс» проходят в Иркутской области. Расчеты отрабатывают совершения маршей дальностью до 100 километров. А также скрытность и рассредоточение в лесах. Об этом сообщили на сайте минобороны России.

— Военнослужащие Иркутского ракетного соединения выполняют задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования. Отрабатывают вопросы рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения, — поделились в министерстве.

Также идет отработка предотвращения диверсий и противостояния таким группам. Военные ученик должны помочь усовершенствовать подготовку и слаженность работы воинских частей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с помощью беспилотников МЧС Иркутской области контролируют обстановку на водоемах. Дроны позволяют следить за соблюдением правил безопасности на несанкционированных местах отдыха.