Послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генсека

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета в Брюсселе утвердили кандидатуру проигравшего выборы премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека альянса на следующие пять лет, сообщил журналистам представитель пресс-службы альянса.