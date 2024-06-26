«Послы стран НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека альянса», — отметили в пресс-службе. Он приступит к исполнению своих обязанностей с октября, сменив норвежца Йенса Столтенберга.
Послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генсека
БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета в Брюсселе утвердили кандидатуру проигравшего выборы премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека альянса на следующие пять лет, сообщил журналистам представитель пресс-службы альянса.