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Послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генсека

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета в Брюсселе утвердили кандидатуру проигравшего выборы премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека альянса на следующие пять лет, сообщил журналистам представитель пресс-службы альянса.

Источник: РИА "Новости"

«Послы стран НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека альянса», — отметили в пресс-службе. Он приступит к исполнению своих обязанностей с октября, сменив норвежца Йенса Столтенберга.

НАТО