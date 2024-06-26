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Почетными гражданами Нижнего Новгорода стали семь его жителей

Звание «Почетный гражданин Нижнего Новгорода» присвоено семерым нижегородцам. Такое решение депутаты приняли на заседании гордумы 26 июня.

Источник: Reuters

Почетными гражданами города стали:

епископ Балахнинский и викарий Нижегородской епархии Николай Быков,

глава Балахнинского округа Андрей Дранишников,

председатель региональной национально-культурной автономии татар Гаяз Закиров,

директор и художественный руководитель Нижегородского губернского оркестра Евгений Петров (имеет звание почетного гражданина Нижегородской области),

депутат законодательного собрания региона Андрей Тарасов,

председатель бюджетной комиссии думы Нижнего Новгорода Марк Фельдман,

председатель Совета Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев (имеет звание почетного гражданина Нижегородской области).

Почетным гражданам Нижнего Новгорода полагается ежеквартальная выплата в 50 тыс. руб. Удостоверения и знаки отличия награжденным вручат в День города 17 августа.