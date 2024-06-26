Для самарского минтранса выбрали нового руководителя

«Речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда ВСЕ (!) торги на ремонты и строительство дорог заранее распределялись между определеным пулом подрядчиков. Никого постороннего к торгам не допускали, в результате чего контракты заключались по начальной максимальной цене, без какого-либо снижения и конкуренции», — писал об уголовном деле депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.