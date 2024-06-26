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Депутаты горДумы приняли досрочную отставку мэра Воронежа

Они проголосовали единогласно.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты городской Думы приняли досрочную отставку главы Воронежа Вадима Кстенина. Произошло это на заседании в горпарламенте 26 июня.

Все присутствующие поддержали решение Кстенина о досрочном прекращении полномочий.

Напомним, Вадим Кстенин подал заявление об отставке в середине мая. Он написал заявление по собственному желанию. С 13 июня он ушёл в отпуск с последующим выходом на новую работу в водоканал. Кроме того, депутаты назначили проведение конкурса на должность мэра Воронежа на 21 августа.