Депутаты горДумы приняли досрочную отставку мэра Воронежа

Напомним, Вадим Кстенин подал заявление об отставке в середине мая. Он написал заявление по собственному желанию. С 13 июня он ушёл в отпуск с последующим выходом на новую работу в водоканал. Кроме того, депутаты назначили проведение конкурса на должность мэра Воронежа на 21 августа.