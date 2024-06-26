Зорькин: Смертная казнь недопустима при действующей Конституции

Мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы, против которых направлены эти меры, «подвижны», столь же «подвижными» могут быть и меры, направленные на противодействие им, а как следствие — и их конституционная оценка. (…) Но есть и пределы такой «подвижности». Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции.