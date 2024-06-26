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Рютте утвержден новым генсеком НАТО

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Страны НАТО утвердили нидерландского премьер-министра Марка Рютте в качестве нового генсека альянса, сообщает AFP.

Источник: Reuters

«НАТО назначает премьера Нидерландов Рютте следующим руководителем», — говорится в сообщении агентства.

Ранее стало известно, что Рютте покинет пост главы правительства, который он занимает с 2010 года, и уйдет в отпуск на три месяца. После этого высокопоставленный чиновник приступит к работе на посту генерального секретаря НАТО.

Марку Рютте 57 лет, с февраля 2024 года он являлся основным кандидатом на должность генсека Североатлантического альянса. Его кандидатуру поддержали все 32 государства-члена НАТО.

С 2014 года военно-политическим объединением руководит норвежец Йенс Столтенберг. Его полномочия истекают 1 октября 2024 года.

Ранее действующий генсек заявлял, что Рютте — «очень сильный кандидат, имеющий большой опыт премьер-министра, близкий друг и коллега».

Рютте станет 14-м генеральным секретарем НАТО. На этот пост он заступит 1 октября.

НАТО