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Выплаты молодым учителям в Самарской области увеличат вдвое

Молодые педагоги в Самарской области с 1 сентября будут получать ежемесячную доплату 10 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября — то есть, с начала нового учебного года — в Самарской области в два раза увеличат выплату молодым учителям. Соответствующий документ подготовили в областном правительстве.

Ранее такая доплата составляла 5000 рублей, а теперь увеличилась до 10 тысяч рублей, следует из официальных документов.

Такая выплата положена специалистам в сфере образования в возрасте до 35 лет. Ее получают сотрудники школ, детских садов и других учреждений, которые подведомственны министерству образования и науки Самарской области.

образование