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Минус один: В Молдове ещё у одной компании отозвали лицензию на телетрансляции

Очередное давление на независимую журналистику и гражданское общество в нашей стране.

Источник: Комсомольская правда

"Под репрессивный каток Санду попала компания Media-Resurse, у которой отозвали разрешения на телетрансляции. Очередное давление на независимую журналистику и гражданское общество в нашей стране.

Захвативший Молдову режим продолжает планомерно зачищать информационное поле перед выборами, ликвидируя неугодные власти источники информации. Цель — отрезать зрителей и читателей от объективной информации. Для граждан оставляют лишь мутные потоки пропаганды, — написал политик Алексей Лунгу.

С 2022 года под предлогом введения ЧС в Молдове уже закрыли 13 телеканалов и десятки сайтов. Президент Санду использует все рычаги, чтобы полностью уничтожить в стране свободу слова, вопреки национальным и международным нормам и правилам.

Выражаю солидарность журналистам незаконно закрытых в Молдове каналов. Сил и терпения всем, кто вопреки давлению продолжает делать свою работу — очень нужную и важную сегодня и всегда".