Минус один: В Молдове ещё у одной компании отозвали лицензию на телетрансляции

"Под репрессивный каток Санду попала компания Media-Resurse, у которой отозвали разрешения на телетрансляции. Очередное давление на независимую журналистику и гражданское общество в нашей стране.
Захвативший Молдову режим продолжает планомерно зачищать информационное поле перед выборами, ликвидируя неугодные власти источники информации. Цель — отрезать зрителей и читателей от объективной информации. Для граждан оставляют лишь мутные потоки пропаганды, — написал политик Алексей Лунгу.
С 2022 года под предлогом введения ЧС в Молдове уже закрыли 13 телеканалов и десятки сайтов. Президент Санду использует все рычаги, чтобы полностью уничтожить в стране свободу слова, вопреки национальным и международным нормам и правилам.
Выражаю солидарность журналистам незаконно закрытых в Молдове каналов. Сил и терпения всем, кто вопреки давлению продолжает делать свою работу — очень нужную и важную сегодня и всегда".