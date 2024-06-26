В Ратуше открылась XXX сессия Казанской городской Думы четвертого созыва. Традиционно перед началом заседания мэр города Ильсур Метшин вручил республиканские и городские награды жителям, внесшим значительный вклад в развитие столицы РТ.
Указом раиса РТ за вклад в развитие физической культуры и спорта почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РТ» присуждено директору детско-юношеской спортивной школы «Стрела» Евгению Леонтьеву.
Почетное звание «Заслуженный экономист РТ» присвоено финансовому директору Департамента продовольствия и социального питания Казани Гульнаре Каюмовой.
За плодотворный труд и значительный вклад в укрепление законности и правопорядка знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» поощрен председатель судебной коллегии Верховного суда РТ по уголовным делам Максим Беляев.
Знаком отличия «За безупречную службу Казани» награждены заместитель генерального директора Департамента продовольствия и социального питания Казани Алла Агапова, генеральный директор ООО «Грань» Леонид Анисимов, начальник управления наружной рекламы и информации исполкома Казани Аскар Багаутдинов, директор дворца культуры им. С. Саид-Галиева Валентина Иванова, генеральный директор ООО «Евростройхолдинг+» Владимир Казилов.
Почетная грамота Казани вручена главному врачу РКБ Рафаэлю Шавалиеву, лифтеру ООО «Метеор Лифт» Наталье Медведевой, начальнику отдела проведения мероприятий в Казанской Ратуше Дине Латфуллиной, заместителю директора ООО «Евростройхолдинг+» Тимуру Алишеву.
Благодарностью мэра Казани поощрены начальник отдела культуры администрации Советского района Маргарита Ляпахина, директор по туризму отелей «Тасиго» Севда Мусайева, инженер-программист ООО «Гелла» Наиль Абдрахманов, главный специалист отдела проведения мероприятий в Казанской Ратуше Риналь Абраров, технолог-прораб ООО «Напольные покрытия Романо» Алексей Авдеев, производитель работ ООО «Партнер Строй» Агван Агабанян, инженер ООО «СК Ивент» Артур Адиуллин, директор ООО «ЭС-КОМ» Олег Балашов, производитель работ ООО «Евростройхолдинг+» Александр Банницин, заместитель генерального директора по производству ООО «РВ-Сервис» Альберт Валеев, монтажник ООО «Остекление Казань» Рафаэль Каримов, генеральный директор ООО «Гидрострой» Евгений Лозицкий, инженер-монтажник ООО «Гелла» Артем Медведев, главный инженер ООО «ПСК Гранит» Ильмира Мисбахова, руководитель сети химчисток и прачечных «Мистер Клин» Алена Мясникова, руководитель проектов ООО «СК Ивент» Марат Сагиров, бригадир электромонтажного участка ООО «Ваттсла» Руслан Сафаров, генеральный директор ООО «Остекление Казань» Андрей Шелдяков.
Диляра Гафурова.