Депутаты Казгордумы внесли изменения в бюджет города на 2024 год

Также предложено увеличить расходную часть бюджета на 698,8 млн рублей за счет остатков средств бюджета на начало года. Из них 10,1 млн рублей будет использовано для погашения принятых, но неисполненных в полном объеме обязательств в 2023 году. Еще 688,7 млн рублей направят на содержание муниципальных учреждений и объектов благоустройства, капремонт и строительство зданий муниципальных учреждений и др.