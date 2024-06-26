Депутаты Казгордумы внесли изменения в бюджет города на 2024 год

На XXX сессии Казанской городской Думы, которая проходит в Ратуше, депутаты внесли изменения в бюджет столицы РТ на 2024 год. Доходная часть составит 43 млрд 686 млн рублей, расходная — 50 млрд 136 млн рублей с дефицитом 6 млрд 450 млн рублей, источником покрытия которого являются остатки средств бюджета города и продажа акций.
Как доложил начальник Финансового управления исполкома Ирек Мухаметшин, доходы и расходы бюджета увеличиваются на 1 млрд 165 млн рублей за счет безвозмездных поступлений, в том числе дополнительной финансовой помощи.
Средства направят на благоустройство города и ЖКХ (802 млн), содержание муниципальных учреждений (208 млн), изъятие земельных участков (79 млн), обследование гидротехнических сооружений (27 млн), отдых детей в каникулы (24 млн), обеспечение жильем молодых семей (21 млн) и общегородские мероприятия (4 млн).
Также предложено увеличить расходную часть бюджета на 698,8 млн рублей за счет остатков средств бюджета на начало года. Из них 10,1 млн рублей будет использовано для погашения принятых, но неисполненных в полном объеме обязательств в 2023 году. Еще 688,7 млн рублей направят на содержание муниципальных учреждений и объектов благоустройства, капремонт и строительство зданий муниципальных учреждений и др.
От продажи акций в бюджет города планируется поступление 1 млрд 209 млн рублей. Средства будут направлены на строительство базы для предприятий благоустройства, мероприятия в рамках спецоперации, приобретение противогололедного реагента, общегородские события, выполнение предписаний надзорных органов и др.
Депутаты Казгордумы поддержали внесение изменений в бюджет столицы Татарстана на 2024 год.
Напомним, на XXIX сессии внесли изменения в бюджет на 2024 год и утвердили отчет об исполнении бюджета за 2023 год. Объем казны по доходам в 2023-м составил 43,8 млрд рублей, по расходам — 44,1 млрд.
Диляра Гафурова.