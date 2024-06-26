Закон о штрафах для таксистов приняли в Петербурге

Депутаты Заксобрания Петербурга на заседании 26 июня приняли закон об административной ответственности за нарушения в сфере работы городского такси. В частности, штрафы начнут прилетать за несоблюдение установленной цветовой гаммы машины, предложение своих услуг на вокзалах и в аэропорте, если это делается не на отведенном для этого месте, а также за непредоставление службой заказа легкового такси сведений о действующих тарифах.
Как следует из текста закона, за неправильный цвет такси гражданам придется заплатить 3 тысячи рублей, должностным лицам — 10 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — 30 тысяч рублей, а юрлицам — 50 тысяч рублей.
— Нарушение запрета на предложение услуги по перевозке пассажиров и багажа на территории аэропорта и вокзалов влечет штраф в 5 тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей — для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, 100 тысяч рублей — для юрлиц, — следует из документа.
А за непредоставление сведений о действующих тарифов в уполномоченный орган будут наказывать только должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (штраф установлен в размере 50 тысяч рублей), а также юрлиц (100 тысяч рублей).