Закон о штрафах для таксистов приняли в Петербурге

Депутаты Заксобрания Петербурга на заседании 26 июня приняли закон об административной ответственности за нарушения в сфере работы городского такси. В частности, штрафы начнут прилетать за несоблюдение установленной цветовой гаммы машины, предложение своих услуг на вокзалах и в аэропорте, если это делается не на отведенном для этого месте, а также за непредоставление службой заказа легкового такси сведений о действующих тарифах.