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Глава Конституционного суда РФ исключил возвращение смертной казни в стране

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин сообщил, что возобновление смертной казни в государстве исключено. Об этом информирует РИА Новости.

Изречение Зорькина по поводу данного вопроса прозвучало в его докладе. Текст опубликован на сайте КС России. По словам председателя ведомства, возвращение смертной казни в условиях действующей Конституции является недопустимым. Конституционным судом исключается возможность возобновления практики назначения смертных приговоров в качестве наказания, и данная позиция ведомства остается неизменной.