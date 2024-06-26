Глава Конституционного суда РФ исключил возвращение смертной казни в стране

Изречение Зорькина по поводу данного вопроса прозвучало в его докладе. Текст опубликован на сайте КС России. По словам председателя ведомства, возвращение смертной казни в условиях действующей Конституции является недопустимым. Конституционным судом исключается возможность возобновления практики назначения смертных приговоров в качестве наказания, и данная позиция ведомства остается неизменной.