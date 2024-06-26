Депутатов Госдумы лишат мандата за выезд за границу без разрешения.

«В условиях нынешних вызовов и угроз эта мера необходима. Депутаты и сенаторы по должности имеют допуск к гостайне. Однако в течение последних лет органы безопасности зафиксировали более тысячи разведывательных акций зарубежных спецслужб, включая провокации и попытки вербовки с элементами шантажа российских граждан. Кроме того, за поддержку новых субъектов РФ киевским режимом заведены уголовные дела против депутатов Госдумы, а в отношении ряда парламентариев заочно уже вынесены приговоры с длительным сроком лишения свободы», — пояснил соавтор законопроекта, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.