Депутатов Госдумы лишат мандата за выезд за границу без разрешения.

На рассмотрение в Госдуму внесён законопроект, предусматривающий лишение полномочий депутата и сенатора за несанкционированный выезд за границу.
Документ обязывает депутатов Госдумы и сенаторов согласовывать свой выезд за пределы России, а в случае нарушения данной обязанности их полномочия могут быть прекращены досрочно.
«В условиях нынешних вызовов и угроз эта мера необходима. Депутаты и сенаторы по должности имеют допуск к гостайне. Однако в течение последних лет органы безопасности зафиксировали более тысячи разведывательных акций зарубежных спецслужб, включая провокации и попытки вербовки с элементами шантажа российских граждан. Кроме того, за поддержку новых субъектов РФ киевским режимом заведены уголовные дела против депутатов Госдумы, а в отношении ряда парламентариев заочно уже вынесены приговоры с длительным сроком лишения свободы», — пояснил соавтор законопроекта, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
«Потому предложенные изменения в законодательстве должны способствовать не только повышению защищенности сведений, составляющих государственную тайну, но и обеспечению безопасности самих носителей секретных сведений», — добавил он.