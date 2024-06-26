Калининградские депутаты убрали одного из заместителей главы города

«Фракция КПРФ поддержать не может. Каждые полгода менять структуру — это выглядит, мягко говоря, странно и даже ненормально. Причём полгода назад вы продавливали изменение структуры, изменилась половина аппарата городского совета. Мне кажется, мы должны бережно относиться к судьбам людей, поэтому так резко менять структуру и какие-то переформатирования считаем нецелесообразными», — заявил Севостьянов. Аминов поддержал нацеленность коммуниста на судьбы калининградцев и заявил, что «на сегодняшний день тех штатных единиц, которые у нас с вами были вакантны с учётом сокращения, пока хватает. Дальше всё будет зависеть от профессиональных качеств».