Вице-премьер рассказала о первых шагах Молдавии при вступлении в ЕС

«Наша цель — стать полноправным членом Европейского союза к 2030 году. Мы также обозначили области, в которых, возможно, потребуются переходные периоды, чтобы Молдова была полностью готова к вступлению в ЕС, оставалась конкурентоспособной и могла внести вклад в благосостояние европейского континента. В частности, речь идет о сельскохозяйственном и экологическом секторах. Конкретные области, требующие переходных периодов, станут известны после завершения двустороннего скрининга, который выявит наши сильные и слабые стороны. Этот процесс позволит точно определить, что мы сможем сделать для готовности к вступлению в ЕС к 2030 году, а что может потребовать больше времени», — сказала Герасимова.