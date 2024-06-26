Работу мэра глава Воронежа назвал адской

Вадим Кстенин сегодня последний раз принял участие в заседании гордумы в качестве мэра. На вопрос «МОЁ! Online», почему Вадим Юрьевич покидает пост, он ответил: «Да, устал. Работа адская». Во время заседания он поделился: «Это были самые лучшие и прекрасные годы в моей жизни. Правда, за них я поседеть успел. Знаю, что у Воронежа впереди огромное светлое будущее». Также Вадим Кстенин дал напутствие парламентариям — поддерживать человека, который будет назначен на эту должность.