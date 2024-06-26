Работу мэра глава Воронежа назвал адской

Вадим Кстенин сегодня последний раз принял участие в заседании гордумы в качестве мэра. На вопрос «МОЁ! Online», почему Вадим Юрьевич покидает пост, он ответил: «Да, устал. Работа адская». Во время заседания он поделился: «Это были самые лучшие и прекрасные годы в моей жизни. Правда, за них я поседеть успел. Знаю, что у Воронежа впереди огромное светлое будущее». Также Вадим Кстенин дал напутствие парламентариям — поддерживать человека, который будет назначен на эту должность.
На заседании объявили, что на должность руководителя городской администрации кандидаты могут подать заявления до конца июля. Конкурс по отбору кандидатуры на должность мэра состоится 21 августа 2024 года.
Членами комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы облцентра назначены депутаты:
Олег Черкасов, Сергей Колиух, Андрей Соболев, Сергей Карпов, Юрий Яковлев.