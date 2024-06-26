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Послы стран НАТО утвердили нового генерального секретаря

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Послы стран-членов НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса.

Источник: Sputnik.md

Назначение стало возможным после того, как другой кандидат — президент Румынии Клаус Йоханнис — отозвал свою кандидатуру.

Рютте вступит в новую должность с 1 октября этого года, сейчас он возглавляет правительство Нидерландов.

Его предшественник Йенс Столтенберг занимал пост главы альянса в течение 10 лет.

Марк Рютте родился 14 февраля 1967 года в Гааге в семье директора одной из крупных нидерландских торговых компаний. Был избран лидером Народной партии за свободу и демократию (НПСД) Нидерландов. До того, как возглавить кабмин страны, Рютте был замминистра труда и социальной защиты, госсекретарем по образованию, культуре и науке, депутатом Второй палаты парламента Генеральных штатов Нидерландов.

Рютте с 2010 года четырежды избирался становился главой кабинета министров, но летом 2023 года подал в отставку с поста премьера и лидера НПСД. На данный момент является исполняющим обязанности премьер-министра, так как переговоры о составе нового правительства по итогам выборов, состоявшихся в ноябре 2023 года, затянулись.

НАТО