Послы стран НАТО утвердили нового генерального секретаря

Марк Рютте родился 14 февраля 1967 года в Гааге в семье директора одной из крупных нидерландских торговых компаний. Был избран лидером Народной партии за свободу и демократию (НПСД) Нидерландов. До того, как возглавить кабмин страны, Рютте был замминистра труда и социальной защиты, госсекретарем по образованию, культуре и науке, депутатом Второй палаты парламента Генеральных штатов Нидерландов.