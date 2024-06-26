Послы стран НАТО утвердили нового генерального секретаря

Назначение стало возможным после того, как другой кандидат — президент Румынии Клаус Йоханнис — отозвал свою кандидатуру.
Рютте вступит в новую должность с 1 октября этого года, сейчас он возглавляет правительство Нидерландов.
Его предшественник Йенс Столтенберг занимал пост главы альянса в течение 10 лет.
Марк Рютте родился 14 февраля 1967 года в Гааге в семье директора одной из крупных нидерландских торговых компаний. Был избран лидером Народной партии за свободу и демократию (НПСД) Нидерландов. До того, как возглавить кабмин страны, Рютте был замминистра труда и социальной защиты, госсекретарем по образованию, культуре и науке, депутатом Второй палаты парламента Генеральных штатов Нидерландов.
Рютте с 2010 года четырежды избирался становился главой кабинета министров, но летом 2023 года подал в отставку с поста премьера и лидера НПСД. На данный момент является исполняющим обязанности премьер-министра, так как переговоры о составе нового правительства по итогам выборов, состоявшихся в ноябре 2023 года, затянулись.