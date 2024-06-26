Песков прокомментировал возможный обмен Гершковича

«Нет, сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких-то сигналах, и можно только повторить, что эта тема действительно любит тишину», — ответил Песков журналистам на вопрос, есть ли подвижки и сигналы, о которых можно сказать по делу о возможном обмене Гершковича.