Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков прокомментировал возможный обмен Гершковича

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Тема, связанная с возможным обменом американского журналиста Эвана Гершковича, любит тишину, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Нет, сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких-то сигналах, и можно только повторить, что эта тема действительно любит тишину», — ответил Песков журналистам на вопрос, есть ли подвижки и сигналы, о которых можно сказать по делу о возможном обмене Гершковича.

Первое заседание по делу Гершковича прошло в среду в Свердловском облсуде в закрытом режиме. На процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян.

По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Песков Дмитрий