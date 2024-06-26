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Новый генсек НАТО, ордера МУС и возможность обмена Гершковича. Темы брифинга Пескова

Утверждение кандидатуры и.о. премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО, ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также возможность обмена журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин планирует поздно вечером провести совещание по развитию кораблестроения.

Также у главы государства в планах встреча с отмечающим 80-летие и получившим звание Героя Труда лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Кроме того, в течение дня у российского лидера «много закрытых, не предназначенных для освещения СМИ встреч».

Путин не планирует телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

О возможности обмена Гершковича

Говорить о сигналах к обмену Гершковича, обвиняемого в шпионаже, пока нельзя, нужно «дождаться того вердикта, который будет вынесен».

«Можно только повторить, что эта тема любит тишину».

Об ордерах МУС

Россия не признает ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова, считает их «достаточно абсурдными».

О возможности принятия Украины в НАТО

Кремль не комментирует вопрос о возможности принятия Украины в НАТО на предстоящем саммите организации, который пройдет 9—11 июля в Вашингтоне: «Давайте дождемся результатов этого саммита и посмотрим, что там будет происходить».

О новом генсеке НАТО

Выбор Рютте на пост генсека НАТО вряд ли изменит враждебную России линию организации. В настоящее время это «вражеский для нас альянс».

О сделке по делу Ассанжа

Что касается сделки по освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы, то «все получили, что хотели».

О разговоре Белоусова с шефом Пентагона

Детали состоявшегося разговора российского министра обороны Андрея Белоусова с главы Пентагона Ллойдом Остином нужно уточнять в военном ведомстве: «Обращайтесь в министерство обороны».