Новый генсек НАТО, ордера МУС и возможность обмена Гершковича. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин планирует поздно вечером провести совещание по развитию кораблестроения.
Также у главы государства в планах встреча с отмечающим 80-летие и получившим звание Героя Труда лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.
Кроме того, в течение дня у российского лидера «много закрытых, не предназначенных для освещения СМИ встреч».
Путин не планирует телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
О возможности обмена Гершковича
Говорить о сигналах к обмену Гершковича, обвиняемого в шпионаже, пока нельзя, нужно «дождаться того вердикта, который будет вынесен».
«Можно только повторить, что эта тема любит тишину».
Об ордерах МУС
Россия не признает ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова, считает их «достаточно абсурдными».
О возможности принятия Украины в НАТО
Кремль не комментирует вопрос о возможности принятия Украины в НАТО на предстоящем саммите организации, который пройдет
О новом генсеке НАТО
Выбор Рютте на пост генсека НАТО вряд ли изменит враждебную России линию организации. В настоящее время это «вражеский для нас альянс».
О сделке по делу Ассанжа
Что касается сделки по освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы, то «все получили, что хотели».
О разговоре Белоусова с шефом Пентагона
Детали состоявшегося разговора российского министра обороны Андрея Белоусова с главы Пентагона Ллойдом Остином нужно уточнять в военном ведомстве: «Обращайтесь в министерство обороны».