Минниханов посетил татарскую мечеть в китайском городе Урумчи

«[Мечеть] является одной из старейших в городе. Татарская мечеть построена в традиционном стиле и имеет 4 смежных молельных зала», — рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
В завершение Камиль хазрат подарил мечети от Духовного управления мусульман РТ обновленные мусхафы «Казан басмасы».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ принял участие в церемонии открытия 8-го «ЭКСПО Китай — Евразия», темой выставки стало «Новые возможности на Шелковом пути/Новая жизненная сила для Евразии». Также руководитель республики посетил стенд РТ на полях международного форума, а также принял участие во встрече Секретаря комитета Коммунистической партии КНР Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР с делегатами форума.