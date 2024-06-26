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Минниханов посетил татарскую мечеть в китайском городе Урумчи

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил татарскую мечеть в китайском Урумчи, которая была построена в 1897 году на средства, собранные местной татарской диаспорой. Для гостя и муфтия Татарстана Камиля Самигуллина провели экскурсию по религиозному сооружению.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

«[Мечеть] является одной из старейших в городе. Татарская мечеть построена в традиционном стиле и имеет 4 смежных молельных зала», — рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В завершение Камиль хазрат подарил мечети от Духовного управления мусульман РТ обновленные мусхафы «Казан басмасы».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ принял участие в церемонии открытия 8-го «ЭКСПО Китай — Евразия», темой выставки стало «Новые возможности на Шелковом пути/Новая жизненная сила для Евразии». Также руководитель республики посетил стенд РТ на полях международного форума, а также принял участие во встрече Секретаря комитета Коммунистической партии КНР Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР с делегатами форума.