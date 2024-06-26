Минниханов посетил татарскую мечеть в китайском городе Урумчи

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ принял участие в церемонии открытия 8-го «ЭКСПО Китай — Евразия», темой выставки стало «Новые возможности на Шелковом пути/Новая жизненная сила для Евразии». Также руководитель республики посетил стенд РТ на полях международного форума, а также принял участие во встрече Секретаря комитета Коммунистической партии КНР Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР с делегатами форума.