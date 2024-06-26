Губернатор Пермского края дал первые поручения новому главе Соликамска

Отдельная задача — подготовка к 600-летнему юбилею Соликамска, который состоится в 2030 году. В рамках юбилея в городе планируется обновить социальную и транспортную инфраструктуру, благоустроить общественные пространства, провести капитальные ремонты домов. «Поручил разработать план по комплексной подготовке к юбилею Соликамска», — написал губернатор.