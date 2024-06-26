Губернатор Пермского края дал первые поручения новому главе Соликамска

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы Соликамского округа Александром Русановым. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
В рамках встречи обсудили решение первоочередных задач территории округа. Одна из них на сегодня — заблаговременно подготовить тепловые сети округа к новому отопительному сезону. Дмитрий Махонин отметил, что Александру Русанову необходимо лично проконтролировать все этапы работ, включая гидравлические испытания теплопроводов.
Отдельная задача — подготовка к 600-летнему юбилею Соликамска, который состоится в 2030 году. В рамках юбилея в городе планируется обновить социальную и транспортную инфраструктуру, благоустроить общественные пространства, провести капитальные ремонты домов. «Поручил разработать план по комплексной подготовке к юбилею Соликамска», — написал губернатор.
Напомним, ранее в Соликамске прошло заседание окружной думы, на котором депутаты приняли решение назначить временно исполняющим полномочия главы Соликамского городского округа Александра Русанова. До этого он занимал пост главы Ленинского района Перми.