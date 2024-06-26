Метшин предложил сменить название района М14 на «Гаилә» в честь Года семьи

«Мы сегодня продумываем дворы, инфраструктуру до мелочей, и наименование тоже очень важно. С одной стороны, [важна] локация, исторические какие-то особенности, но это у нас совсем новый микрорайон, и каким он может быть, давайте вместе подумаем В качестве предложения, то, что мне на ум приходит, у нас сейчас идет Год семьи. Можно было бы в качестве варианта рассмотреть прекрасное название “Гаилә”», — прокомментировал Метшин.