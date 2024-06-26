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«Виновные понесут ответственность»: Вячеслав Федорищев пообещал разобраться в межэтническом конфликте в Сызрани

Врио губернатора Федорищев прокомментировал конфликт в цыганском поселке Сызрани.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о конфликтной ситуации, которая сложилась в Сызрани. Напомним, что жители города собрались на сход из-за проблемных соседей. По словам жителей поселка Западный, поселившиеся неподалеку цыгане на дают им жить спокойно, нападают на них и угрожают, похищают имущество. После одного из нападений даже возбудили уголовное дело. Но сызранцев не устроило его основание — их беспокойных соседей обвиняют всего лишь в причинении легкого вреда здоровью.

— Предельно внимательно разбираемся. Ведем работу во взаимодействии с правоохранительными органами, — прокомментировал этот конфликт Вячеслав Федорищев.

Врио губернатора пообещал, что все виновные обязательно понесут заслуженное наказание, а попытки совершения преступлений будут пресекать. Глава региона заверил, что держит ситуацию на личном контроле.