«Виновные понесут ответственность»: Вячеслав Федорищев пообещал разобраться в межэтническом конфликте в Сызрани

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о конфликтной ситуации, которая сложилась в Сызрани. Напомним, что жители города собрались на сход из-за проблемных соседей. По словам жителей поселка Западный, поселившиеся неподалеку цыгане на дают им жить спокойно, нападают на них и угрожают, похищают имущество. После одного из нападений даже возбудили уголовное дело. Но сызранцев не устроило его основание — их беспокойных соседей обвиняют всего лишь в причинении легкого вреда здоровью.