На брифинге, состоявшемся на полях XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что планы киевского режима организовать очередной «контрнаступ» перед саммитом НАТО, могут обернуться для Украины катастрофическими последствиями.
Предыдущий «контрнаступ» превратился в «контрзаступ» и привел к очевидным последствиям для киевского режима, но, видимо, деньги прошли, заказ принят. При этом на Банковой абсолютно не считаются с тем, что последствия этой авантюры могут оказаться еще страшнее катастрофических потерь, которые вооруженные силы Украины понесли в ходе предыдущей аналогичной авантюры летом 2023 года.
Также Захарова на брифинге прокомментировала атаку Киева на Севастополь, заявив, что страны НАТО будут до последнего пытаться выгородить Украину.
«Представители стран НАТО до последнего будут выгораживать преступный киевский режим, закрывать глаза на его зверства в отношении русских людей, — сказала она. — Почему? Потому что киевский режим выполняет их приказ, он реализует поставленную задачу, за которую получает колоссальные деньги».
По словам дипломата, все это лишь усиливает на Банковой ощущение безнаказанности.
Атака на гражданскую инфраструктуру Севастополя произошла 23 июня, Украина использовала тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, однако подрыв пятой произошел над городом. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате атаки погибли четыре человека, включая двоих детей, и пострадали более 150 человек. По факту атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Нина Лютикова