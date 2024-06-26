Захарова предупредила о катастрофических последствиях нового «контрнаступа» Украины

Предыдущий «контрнаступ» превратился в «контрзаступ» и привел к очевидным последствиям для киевского режима, но, видимо, деньги прошли, заказ принят. При этом на Банковой абсолютно не считаются с тем, что последствия этой авантюры могут оказаться еще страшнее катастрофических потерь, которые вооруженные силы Украины понесли в ходе предыдущей аналогичной авантюры летом 2023 года.