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Чебан заявил, что Гагаузии не следует втягиваться в геополитические игры

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Бывший первый зампред Исполкома Гагаузии, глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан считает, что Гагаузии не следует «втягиваться в геополитические игры».

Источник: Sputnik.md

Он считает первостепенно важным сохранить в Молдове мир и выступает за диалог между Кишиневом и Комратом.

«Нужно убрать все радикальные настроения и найти компромисс внутри. Не надо Гагаузию втягивать в геополитические игры, это очень плохо. Я не говорю, что Кишинев или Комрат не виноват. Все виноваты».

заявил Чебан в эфире одного из телеканалов.

«Вопрос не только в согласии между Кишиневом и Комратом. В Гагаузии внутри нет согласия. И здесь вопрос для башкана и некоторых депутатов НСГ, как этот диалог наладить внутри», — добавил он.

По его мнению, здесь возможны разные варианты действий, в том числе работа властей страны с примарами и депутатами Народного собрания, «чтобы не страдали люди».