Чебан заявил, что Гагаузии не следует втягиваться в геополитические игры

Он считает первостепенно важным сохранить в Молдове мир и выступает за диалог между Кишиневом и Комратом.
«Нужно убрать все радикальные настроения и найти компромисс внутри. Не надо Гагаузию втягивать в геополитические игры, это очень плохо. Я не говорю, что Кишинев или Комрат не виноват. Все виноваты».
«Вопрос не только в согласии между Кишиневом и Комратом. В Гагаузии внутри нет согласия. И здесь вопрос для башкана и некоторых депутатов НСГ, как этот диалог наладить внутри», — добавил он.
По его мнению, здесь возможны разные варианты действий, в том числе работа властей страны с примарами и депутатами Народного собрания, «чтобы не страдали люди».