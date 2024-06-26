Скворцову переназначили руководителем ФМБА

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства», — говорится в документе.
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин переназначил Веронику Скворцову главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства», — говорится в документе.