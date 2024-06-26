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Скворцову переназначили руководителем ФМБА

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин переназначил Веронику Скворцову главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства», — говорится в документе.

медицина