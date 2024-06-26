Развожаев объявил о созыве чрезвычайного заседания Заксобрания

«Впервые мы столкнулись с ситуацией, когда американские ракеты ATACMS, в том числе начиненные кассетными боеприпасами, произвели атаку по гражданской инфраструктуре, по пляжу, по мирному населению. Все, что необходимо для преодоления последствий, делается. Но главная наша задача — это предпринять все необходимые меры для того, чтобы в случае повторения, а с учетом риторики киевского режима это не исключено, минимизировать последствия, сделать все для того, чтобы защитить жителей города», — подчеркнул он.