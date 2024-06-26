В Волгоградской области еще один депутат выдвинулся на выборы губернатора

26 июня в облизбирком на предстоящие выборы губернатора Волгоградской области подал документы кандидат от «Партии пенсионеров» Евгений Кареликов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ИКВО, претенденту на пост главы региона выдали письменное подтверждение о приеме документов.
Напомним, что в предстоящих выборах планируют принять участие выдвиженец от КПРФ Олег Дмитриев, от ЛДПР — Алексей Кононенко, от «Единой России» — нынешний губернатор Андрей Бочаров, также от партии СРЗП документы подал Алексей Васютенко.
Голосование пройдет с 6 по 8 сентября 2024 года.