В Волгоградской области еще один депутат выдвинулся на выборы губернатора

26 июня в облизбирком на предстоящие выборы губернатора Волгоградской области подал документы кандидат от «Партии пенсионеров» Евгений Кареликов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ИКВО, претенденту на пост главы региона выдали письменное подтверждение о приеме документов.