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В Волгоградской области еще один депутат выдвинулся на выборы губернатора

В Волгоградской области Евгений Кареликов подал документы в ИКВО на выборы губернатора.

Источник: ИКВО

26 июня в облизбирком на предстоящие выборы губернатора Волгоградской области подал документы кандидат от «Партии пенсионеров» Евгений Кареликов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ИКВО, претенденту на пост главы региона выдали письменное подтверждение о приеме документов.

Напомним, что в предстоящих выборах планируют принять участие выдвиженец от КПРФ Олег Дмитриев, от ЛДПР — Алексей Кононенко, от «Единой России» — нынешний губернатор Андрей Бочаров, также от партии СРЗП документы подал Алексей Васютенко.

Голосование пройдет с 6 по 8 сентября 2024 года.