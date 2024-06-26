Многодетным семьям в Ленобласти будут выдавать два бесплатных автомобиля

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области внесли изменения в Социальный кодекс о предоставлении транспортного средства многодетным семьям. Теперь им будут выделять сразу два автомобиля. Правда, есть условия по количеству детей в семье — десять и более.
Согласно поправкам, для получения двух автомобилей необходимо, чтобы у двоих совершеннолетних членов многодетной семьи имелись водительские права. Это могут быть как сами родители, так и их уже взрослые дети.
При этом установлены и определенные ограничения. Второй автомобиль от региона сможет появиться в семье при отсутствии фактов привлечения членов семьи к административной ответственности за нарушения ПДД в течение года, предшествующего дню обращения за получением транспортного средства.
Речь, в частности, идет о таких правонарушениях, которые влекут лишение права управления, административный арест или обязательные работы.