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Многодетным семьям в Ленобласти будут выдавать два бесплатных автомобиля

Соответствующие изменения внесены в Социальный кодекс региона.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области внесли изменения в Социальный кодекс о предоставлении транспортного средства многодетным семьям. Теперь им будут выделять сразу два автомобиля. Правда, есть условия по количеству детей в семье — десять и более.

Согласно поправкам, для получения двух автомобилей необходимо, чтобы у двоих совершеннолетних членов многодетной семьи имелись водительские права. Это могут быть как сами родители, так и их уже взрослые дети.

При этом установлены и определенные ограничения. Второй автомобиль от региона сможет появиться в семье при отсутствии фактов привлечения членов семьи к административной ответственности за нарушения ПДД в течение года, предшествующего дню обращения за получением транспортного средства.

Речь, в частности, идет о таких правонарушениях, которые влекут лишение права управления, административный арест или обязательные работы.