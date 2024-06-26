Молодой чиновник, три депутата и секретарь партии: стали известны кандидаты на пост губернатора Самарской области в 2024 году

В начале 2000-х работал в банковской сфере, а в 2005 году стал депутатом тольяттинской думы. В период с 2005 по 2011 год занимал должность заместителя председателя постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике, являлся руководителем фракции «Справедливая Россия» в думе Тольятти. 4 декабря 2011 года был избран депутатом областного парламента. Здесь работал в должности заместителя председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, а также в составе комитета по ЖКХ, нефтехимии, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды.