Молодой чиновник, три депутата и секретарь партии: стали известны кандидаты на пост губернатора Самарской области в 2024 году

Осенью в Самарской области пройдут выборы губернатора Самарской области. Голосование продлится с 6 по 8 сентября 2024 года включительно. Прием документов от кандидатов уже стартовал, в избирком поступили первые заявки. Рассказываем, кто планирует участвовать в выборах губернатора Самарской области в 2024 году.
Вячеслав Федорищев, партия «Единая Россия»
Одним из кандидатов на пост руководителя Самарской области стал Вячеслав Федорищев, который сейчас исполняет обязанности губернатора. Его выдвинула партия «Единая Россия».
— Я буду служить Самарской области столько, сколько потребуется и сколько позволят жители. Идти тем курсом, который задал нам президент. Много задач предстоит. Будем решать их вместе, — заявил Федорищев на региональной конференции партии.
Вячеслав Федорищев родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области. Окончив школу, поступил в Академию народного хозяйства при правительстве РФ, на факультет экономических и социальных наук. В 2013 году защитил диссертацию на тему «Государственно-частное партнерство в условиях глобализации мировых хозяйственных связей». Стал кандидатом экономических наук.
С 2012 года работал помощником ректора РАНХиГС, затем перешел в министерство экономического развития, где прошел путь от референта департамента стратегического управления до советника министра. В апреле 2015 года Федорищев возглавил департамент стратегического развития министерства экономического развития. А в 2016 году отправился в Тулу, где стал заместителем губернатора. В октябре 2018 года Вячеслав Федорищев занял пост первого заместителя главы, а в 2022-м возглавил правительство Тульской области.
Чиновник женат, его супруге Александре 30 лет. Она увлекается культурой, катается на горных лыжах.
Михаил Маряхин, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
Михаил Маряхин родился 13 февраля 1977 года в Тольятти. В 1999 году окончил инженерно-экономический факультет Поволжского технологического института сервиса по специальности «Экономика и управление». В 2010 году получил второе высшее образование в Поволжской академии государственной службы им. П. А. Столыпина по специальности «Государственное и муниципальное управление».
В начале 2000-х работал в банковской сфере, а в 2005 году стал депутатом тольяттинской думы. В период с 2005 по 2011 год занимал должность заместителя председателя постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике, являлся руководителем фракции «Справедливая Россия» в думе Тольятти. 4 декабря 2011 года был избран депутатом областного парламента. Здесь работал в должности заместителя председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, а также в составе комитета по ЖКХ, нефтехимии, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды.
В 2016 году занял пост председателя комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды, а также являлся членом комитета по сельскому хозяйству и продовольствию. В 2021 году занял должность заместителя председателя комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды, также является членом комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике.
Маряхин выдвигается на пост губернатора Самарской области уже в третий раз. Сведений о его семье нет.
Алексей Лескин, партия КПРФ
Алексей Лескин также является уроженцем Самарской области. Он родился 20 мая 1974 года в Новокуйбышевске. В 1993 году окончил медицинское училище, после чего семь лет работал в здравоохранении города. В 2003 году окончил Поволжский технологический институт сервиса по специальности «Социальная работа». С 2000 по 2007 год работал помощником депутата Госдумы РФ Валентина Романова. 11 марта 2007 года избран депутатом Самарской губдумы.
Сейчас работает заместителем председателя областного парламента. Алексей Лескин также является членом комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике; членом комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике; членом постоянной комиссии по вопросам депутатской этики; руководителем фракции КПРФ. Алексей Лескин женат, воспитывает двоих сыновей.
Вадим Байков, партия «Коммунисты России»
О биографии Вадима Байкова мало что известно. Ранее он был членом КПРФ, однако позднее с руководством перешел в партию «Коммунисты России». Сейчас Байков является первым секретарем комитета регионального отделения этой партии.
Владимир Плякин, партия «Новые люди»
Владимир Плякин родился 19 сентября 1981 года в Куйбышеве. В 2004 году окончил факультет государственного муниципального управления Самарского муниципального института управления, в 2006 — юрфак Московского городского педагогического университета. После учебы работал в Москве, где возглавлял ряд местных компаний.
С 2017 по 2021 год занимал должность заместителя руководителя департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, а в 2021 году был избран депутатом Госдумы от партии «Новые люди». О своем намерении принять участие в выборах губернатора Самарской области Плякин сообщил 26 июня 2024 года в своем телеграм-канале.
— Для меня главная цель — повысить качество жизни людей, дать возможность заниматься любимым делом и достойно зарабатывать. В ближайшие месяцы планирую много работать вместе с жителями Самарской области. В своей программе учту все ваши предложения, — подчеркнул Плякин.