Сторонники главы Гагаузии собрались в ее поддержку у здания суда Кишинева

Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победила представительница оппозиционной партии «Шор» Гуцул. Власти Молдавии объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.