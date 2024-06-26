Сторонники главы Гагаузии собрались в ее поддержку у здания суда Кишинева

Там продолжат рассматривать дело, в рамках которого политика обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в Молдавии партии «Шор».
Люди сканируют «Женя, мы с тобой!», держат транспаранты с «Нет фальшивым обвинениям», «Свободу политзаключенным» и «Хватит репрессий».
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победила представительница оппозиционной партии «Шор» Гуцул. Власти Молдавии объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, но никто из представителей властей республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.