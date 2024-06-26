В Ростовской области появятся новые налоговые преференции

— В марте 2024 года на территории города Новочеркасска была создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Для ее резидентов предлагается установить льготные ставки по налогу на прибыль организации. Первые пять лет с момента получения прибыли — 0%, следующие пять лет — 5% и далее — 13,5%. Что касается резидентов территорий опережающего развития (Гуково, Донецк и Зверево), то для них уже действует нулевая ставка налога с момента получения первой прибыли — до пяти лет работы организации. Чтобы помочь предприятиям продолжать работать в этих городах, предлагается установить ставку налога на прибыль в размере 10% на последующий пятилетний период, — прокомментировал спикер Заксобрания.