В Ростовской области появятся новые налоговые преференции

В Ростовской области планируют утвердить дополнительные налоговые льготы. Губернатор уже внес соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов Заксобрания.
«ЕЩЕ ОДИН ШАГ В ДОСТИЖЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ».
Как отметил Председатель ЗС, документ предусматривает дополнительные налоговые льготы для организаций и предприятий.
— Это еще один шаг в достижении национальных целей развития, определенных Президентом России. Новые налоговые льготы, в первую очередь, относятся к медицинским учреждениям. Их предлагается на 2 года освободить от уплаты налога на имущество в отношении нежилых зданий, которые введены в эксплуатацию в 2024 году. Например, в этом году в Ростове начнет работать новый детский хирургический центр инновационных технологий при Областной детской клинической больнице, оснащенный передовым дорогостоящим оборудованием, — заявил Александр Ищенко.
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Также налоговые преференции коснутся резидентов особой экономической зоны и территорий опережающего развития.
— В марте 2024 года на территории города Новочеркасска была создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Для ее резидентов предлагается установить льготные ставки по налогу на прибыль организации. Первые пять лет с момента получения прибыли — 0%, следующие пять лет — 5% и далее — 13,5%. Что касается резидентов территорий опережающего развития (Гуково, Донецк и Зверево), то для них уже действует нулевая ставка налога с момента получения первой прибыли — до пяти лет работы организации. Чтобы помочь предприятиям продолжать работать в этих городах, предлагается установить ставку налога на прибыль в размере 10% на последующий пятилетний период, — прокомментировал спикер Заксобрания.
Александр Ищенко также выразил уверенность, что эти меры поддержки организаций и предприятий позволят увеличить инвестиционную активность в регионе, будут стимулировать вкладывать средства в проекты, которые имеют важное стратегическое значение для развития всей Ростовской области.