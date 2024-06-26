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В МИД Казахстана обвинили Кэмерона в дезинформации об Астане

АЛМА-АТА, 26 июн — РИА Новости. Всю ответственность за дезинформацию о позиции Астаны несет министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Источник: РИА Новости

Так он прокомментировал разговор главы британского дипведомства с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые позвонили ему от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам Кэмерона, его казахстанский коллега Мурат Нуртлеу якобы сказал, что украинцы «умирают за Казахстан» и «рискуют жизнью, чтобы сдержать Россию».

«Такого разговора <…> не было. Всю ответственность за дезинформацию несет британский министр», — подчеркнул Смадияров.

В той же беседе Кэмерон заявил, что Путин «хочет часть севера Казахстана», а также рассказал, что просил экс-президента США Дональда Трампа не блокировать военную помощь ВСУ. Кроме того, он намекнул, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите, поскольку против этого выступает Вашингтон.