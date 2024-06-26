В МИД Казахстана обвинили Кэмерона в дезинформации об Астане

В той же беседе Кэмерон заявил, что Путин «хочет часть севера Казахстана», а также рассказал, что просил экс-президента США Дональда Трампа не блокировать военную помощь ВСУ. Кроме того, он намекнул, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите, поскольку против этого выступает Вашингтон.