В Ленобласти ввели новую ежемесячную выплату на второго ребенка

Депутаты ЗакС 26 июня приняли законопроект о ежемесячном пособии на второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Его размер будет равен половине прожиточного минимума, установленного в регионе.
Получить пособие сможет один из родителей с условием, что он вместе с малышом проживает в Ленинградской области. Также важно, чтобы ребенок родился позже 1 января 2024 года.
Кроме того, предусмотрен повышенный размер ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка, начиная с достижения им 1,5 лет. Сумма выплаты составит 50% от прожиточного минимума. Условие — ребенок должен родиться позже 1 октября 2024 года.