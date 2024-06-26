Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев принял посла Катара

Астана. 26 июня. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла государства Катар в Казахстане Абдаллу бен Хусейна Джабера, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«В ходе беседы президент Касым-Жомарт Токаев назвал Катар одним из ближайших партнеров Казахстана, разделяющим общие цели и устремления», — сказано в сообщении в среду.

Глава государства подчеркнул, что за последние годы наши страны достигли значительного прогресса по широкому спектру двусторонней и многосторонней повестки, создали прочную правовую базу и запустили ряд крупных инвестиционных проектов.

Президент Казахстана передал благодарность Эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани за его поддержку и личное участие в предстоящем саммите ШОС в Астане в качестве почетного гостя.

Посол Катара поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и подтвердил приверженность Дохи дальнейшему поступательному развитию многогранного сотрудничества.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, перспективы взаимодействия в торгово-экономической и энергетической отраслях, а также в сфере здравоохранения.