Шольца высмеяли в бундестаге во время речи о переговорах по бюджету

В настоящее время партии правящей в Германии коалиции («светофора») — социал-демократы (СДПГ) Шольца, «Зелёные» и свободные либералы Линднера — пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. При этом одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов. Так, Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила «долгового тормоза», в то время как СДПГ и «Зелёные» не хотят урезать расходы.