Шольца высмеяли в бундестаге во время речи о переговорах по бюджету

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Канцлера ФРГ Олафа Шольца засмеяли во время выступления в нижней палате парламента Германии (бундестаге), когда он рассказывал о том, что внутри правительства ведутся коллегиальные и «предметные» переговоры о проекте бюджета на следующий год.
«В правительстве идут очень коллегиальные и предметные переговоры (по бюджету — ред.)», — сказал Шольц, выступая перед бундестагом. В этот момент зал разразился смехом. Несколькими секундами позднее операторы трансляции, которая велась на государственном канале Phoenix, показали министра финансов Кристиана Линднера, который выглядел достаточно мрачным.
Кроме того, Шольц еще раз заверил, что проект бюджета будет представлен в июле, несмотря на сообщения о серьёзных разногласиях в коалиции.
В настоящее время партии правящей в Германии коалиции («светофора») — социал-демократы (СДПГ) Шольца, «Зелёные» и свободные либералы Линднера — пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. При этом одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов. Так, Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила «долгового тормоза», в то время как СДПГ и «Зелёные» не хотят урезать расходы.