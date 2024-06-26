СМИ: члены НАТО остерегаются долгосрочных обязательств поддержки Украины

Накануне директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне, но для нее выстроят «институциональный мост», чтобы она была готова вступить, как только у всех 32 членов военного блока созреет политическая воля пригласить ее в свои ряды.