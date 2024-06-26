СМИ: члены НАТО остерегаются долгосрочных обязательств поддержки Украины

«Ряд союзников по НАТО отказываются брать на себя конкретные многолетние обязательства по расходам на военную помощь Украине, направленные на то, чтобы дать Киеву больше предсказуемости в долгосрочном периоде», — говорится в публикации.
По словам собеседников издания, предложение генсека Йенса Столтенберга договориться о финансировании в объеме не менее 42,7 миллиарда долларов ежегодно вызывает у стран альянса разногласия. Причина политических и юридических споров кроется в отсутствии понимания, как будет развиваться ситуация в украинском конфликте в будущем, а следовательно, нужно ли будет увеличивать или сокращать поддержку.
«Некоторые союзники опасаются формально утверждать обещание конкретной суммы и просто хотят пообещать продолжать тот же уровень поддержки. Другие беспокоятся о публикации точных цифр об их взносах, опасаясь раскрывать информацию об истинных размерах своей помощи», — утверждает агентство.
В некоторых странах вызывает озабоченность риск сокращения собственных оборонных бюджетов в том случае, если их министерства финансов не согласятся одновременно наращивать эти расходы и выделять деньги Украине.
На этом фоне сказывается позиция США и Германии, которые, как подчеркивают источники Bloomberg, выступают против того, чтобы говорить о «необратимом пути» Украины в НАТО, а вместо этого выделяют пакет помощи, называя его «мостом к членству» в альянсе.
Накануне директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне, но для нее выстроят «институциональный мост», чтобы она была готова вступить, как только у всех 32 членов военного блока созреет политическая воля пригласить ее в свои ряды.
Как заявлял президент Владимир Путин, возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одним из факторов начала специальной военной операции.