Польские силовики применили оружие на границе с Беларусью 1390 раз за полгода

Ранее в польском обществе разгорелся скандал после того, как стало известно о задержании военных, которые стреляли по нелегальным мигрантам на польско-белорусской границе.
«Солдаты применяют оружие на границе. Применяют его в целях сдерживания, привлечения внимания, чтобы сказать: не пересекай границу».
По его словам, в 2021 году польские силовики на границе с Беларусью стреляли 886 раз, в 2022 году почти вдвое меньше — 468 раз. В прошлом году количество инцидентов сократилось до 320 раз.
«До 25 июня текущего года солдаты и пограничники произвели 1390 предупредительных выстрелов. Это практически столько же, как в предыдущие годы, вместе взятые. И это только одно полугодие», — констатировал Владислав Косиняк-Камыш.
Польское министерство обороны утверждает, что военные, которые отправляются нести службу на границу, дополнительно инструктируются о применении оружия.
В настоящее время на польско-белорусской границе дополнительно несут службу более шести тысяч военным. Сейчас им разрешено применять огнестрельное оружие в целях самообороны.