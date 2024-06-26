Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польские силовики применили оружие на границе с Беларусью 1390 раз за полгода

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Польские силовики используют оружие, чтобы нелегальные мигранты не пересекали границу с белорусской стороны, сказал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Источник: Sputnik.by

Ранее в польском обществе разгорелся скандал после того, как стало известно о задержании военных, которые стреляли по нелегальным мигрантам на польско-белорусской границе.

«Солдаты применяют оружие на границе. Применяют его в целях сдерживания, привлечения внимания, чтобы сказать: не пересекай границу».

заявил министр обороны Польши на выступлении в Сейме.

По его словам, в 2021 году польские силовики на границе с Беларусью стреляли 886 раз, в 2022 году почти вдвое меньше — 468 раз. В прошлом году количество инцидентов сократилось до 320 раз.

«До 25 июня текущего года солдаты и пограничники произвели 1390 предупредительных выстрелов. Это практически столько же, как в предыдущие годы, вместе взятые. И это только одно полугодие», — констатировал Владислав Косиняк-Камыш.

Польское министерство обороны утверждает, что военные, которые отправляются нести службу на границу, дополнительно инструктируются о применении оружия.

В настоящее время на польско-белорусской границе дополнительно несут службу более шести тысяч военным. Сейчас им разрешено применять огнестрельное оружие в целях самообороны.