Ни хао от Минниханова: новые возможности для Татарстана на западе Китая

Визит делового характера.
«Ни хао! В Китае принимаем участие в Международной выставке “ЭКСПО Китай — Евразия”. Знакомимся с проектами в сельском хозяйстве и промышленности», — именно так сегодня Рустам Минниханов обратился к своим подписчикам в соцсетях.
Об экономической тематике поездки свидетельствует, что вместе с Раисом Татарстана в Поднебесную выехали вице-премьер РТ — глава Минпромторга РТ Олег Коробченко и глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.
Следует отметить, что делегация Татарстана отправилась в Китай, получив приглашения по итогам визита Владимира Путина в Харбин
Рустам Минниханов пару месяцев назад посетил город Чанчунь, где развиты машиностроение, нефтяная и химическая отрасли, фармацевтическое производство, текстильная и пищевая промышленность, электроэнергетика, а также растениеводство.
В ноябре 2023 года татарстанский лидер прибыл с рабочим визитом в китайский город Шэньчжэнь, где принял участие в церемонии открытия Китайской выставки высоких технологий, а также провел ряд встреч с руководством провинции и посетил несколько предприятий.
Как видим, в последнее время визиты в Китай татарстанского руководства носят частый и систематический характер. О системности говорит не только географическое разнообразие. А так же отраслевое и культурное.
Близкие Татарстану Урумчи
В этот раз Рустам Минниханов принял участие в работе 8-го ЭКСПО «Китай — Евразия». Оно проходит в городе Урумчи с 26 по 30 июня. Выставку организовали министерство коммерции Китая, МИД КНР, китайский совет по содействию международной торговле, а также народное правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Город Урумчи расположен на северных склонах Тяньшанских гор. В его промышленности преобладают нефтяная, текстильная и металлургическая отрасли. Также здесь находится самый крупный в Китае центр ветряной энергии. В региона и его столице большое количество мусульман: ислам, исповедуемый уйгурами, дунганами и казахами, на втором месте по распространению среди религий горожан. В Синцзяне также есть татарские мечети.
В ходе своего визита Рустам Минниханов вместе с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным посетили одну из мечетей Урумчи. Она была построена в 1897 году на средства, собранные местной татарской диаспорой и является одной из старейших в городе. Камиль хазрат подарил мечети от Духовного управления мусульман РТ обновленные мусхафы «Казан басмасы».
Выступление на форуме
В рамках работы форума Минниханов выступил на встрече комитета Компартии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР с делегатами форума. Обращаясь к участникам, Рустам Минниханов поблагодарил принимающую сторону за внимание к российской делегации.
«За последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Наше сотрудничество — пример того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире», — подчеркнул он.
Нынешнее ЭКСПО посвящено углублению сотрудничества Китая с соседними странами Евразии. Татарстан находится в самом центре европейской части России, на пересечении важнейших торговых артерий, соединяющих Европу и Азию, напомнил Минниханов.
Раис Татарстана отметил, что республика вносит свой вклад в развитие российско-китайского взаимодействия.
«У Татарстана подписано 7 соглашений с китайскими провинциями и множество документов между муниципальными образованиями. Казань поддерживает побратимские связи с 6-ю городами Китая. В Пекине действует торгово-экономическое представительство нашей республики, в Казани — Генеральное консульство вашей страны», — отметил Рустам Минниханов.
Рустам Минниханов обратил внимание, что, с учетом разветвленной транспортной сети для Татарстана, актуальным остаётся вопрос логистики. В Китае реализуется проект Шелкового пути — «Один пояс, один путь». В рамках реализации этого проекта и планов Евразийского экономического союза, ведется работа по созданию международных транспортно-логистических коридоров. В конце прошлого года введена в строй скоростная автомобильная дорога М-12 «Москва — Казань» в составе транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».
«Высокая инвестиционная привлекательность Татарстана способствует росту интереса к нашей республике со стороны иностранных государств. Будем рады найти на выставке ЭКСПО новых партнеров».
Встреча с партийным лидером
Также Раис Татарстана встретился с заместителем секретаря комитета Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономномного района Ли Ифэем.
На встрече отметили, что, в соответствии с совместными заявлениями лидеров двух государств о планах экономического сотрудничества, предстоит кратно нарастить объем торговли товарами и услугами, углубить связи в финансовой, промышленно-технологической и транспортно-логистической отраслях.
Рустам Минниханов рассказал, что с прошлого года в Татарстане проводится крупный бизнес-форум РОСТКИ, нацеленный на расширение деловых контактов с Китаем. Также пригласил деловые круги посетить форум.
Строить по-китайски
Кроме того, Рустам Минниханов в Китае посетил Строительно-инженерную группу Синьцзянского производственно-строительного корпуса. Она ведет работу по генеральному подряду жилищного и дорожного строительств.
Xingtuan Construction Engineering Group в настоящее время имеет 10 дочерних компаний, число сотрудников превышает 9000 человек. Объем производства в 2023 году составил 47,08 миллиардов юаней. Входит в число 500 крупнейших китайских предприятий.
Раису Татарстана рассказали о принципах работы компании. Сегодня она реализует свои проекты в 21 провинции Китая и 18 зарубежных странах. Из реализованных проектов: крупнейшие центры водного хозяйства в Синьцзяне, самая длинная китайско-пакистанская автомагистраль в горах Каракорум, такие известные ключевые проекты, как крупнейшая в мире группа искусственных островов — Пальмовый остров Дубай.
Нет предела росту товарооборота Татарстана с Китаем
Рустам Минниханов на китайской земле постоянно обращал внимание на взрывной рост товарооборота между Татарстаном и Поднебесной.
«Товарооборот по итогам прошлого года увеличился в 2 раза и превысил 3 млрд долларов», — подчеркнул Минниханов.
При этом для дальнейшего роста товарооборота нет преград, что отмечают и сами китайцы.
«Товарооборот в $3 млрд — это не предел, торговля с Татарстаном будет расти в области нефтехимии и машиностроении», — прогнозировал председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
В планах расширение кооперации в проектах по созданию электромобилей, водородной техники, увеличению поставок автокомпонентов и станков.
Древний мыслитель и философ Китая Конфуций утверждал, что три вещи никогда не возвращаются обратно — время, слово, возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность.
На примере частых визитов Рустама Минниханов в Китай мы видим, как Татарстан не упускает любую возможность для наращивания и укрепления своих связей с Китаем — стратегическим партнером России. И отдача от таких визитов — растущий взрывными темпами товарооборот Татарстана с Китаем и все больший и больший интерес Поднебесной к сотрудничеству с нашей республикой.