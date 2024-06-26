Ни хао от Минниханова: новые возможности для Татарстана на западе Китая

Город Урумчи расположен на северных склонах Тяньшанских гор. В его промышленности преобладают нефтяная, текстильная и металлургическая отрасли. Также здесь находится самый крупный в Китае центр ветряной энергии. В региона и его столице большое количество мусульман: ислам, исповедуемый уйгурами, дунганами и казахами, на втором месте по распространению среди религий горожан. В Синцзяне также есть татарские мечети.