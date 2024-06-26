Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру

У Троицкого собора президента встречал патриарх Кирилл. Они вместе вошли в храм, где установлена икона «Святая Троица» Андрея Рублева, а также мощи преподобного Сергия Радонежского.
В этом году после почти векового перерыва икона «Троица» вернулась в Троицкий собор, где будет находиться постоянно. В воскресенье ее установили в специальный киот, вмонтированный в иконостас, на месте, где она исторически располагалась.
Икона была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023-го Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
В начале июня 2023-го патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что «Троица» будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
В июле 2023 года «Троица» для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. Пятого января 2024-го, к празднику Рождества Христова, «Троицу» доставили в храм Христа Спасителя. Директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за иконой после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для нее там создаются технические и инженерные условия.
В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что «Троица» находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в ней будет поддерживаться температурно-влажностный режим.