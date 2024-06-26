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Министр обороны Польши раскритиковал забор на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 26 июн — РИА Новости. Забор на границе Польши и Белоруссии можно преодолеть за 25 секунд, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, выступая в сейме страны.

Источник: AP 2023

«Двадцать пять секунд достаточно на раздвижение прутьев этого забора. Для этого применяются домкраты. Те, кто находятся с другой стороны, действуют быстро и умело», — сказал он.

Недавно Польша построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.

В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В начале июня один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней скончался.