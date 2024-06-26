Тарлев: начало переговоров о вступлении Молдовы в ЕС — предвыборная технология

Люди должны знать о плюсах и минусах евроинтеграции, о конкретных ее сроках, пока власти рассказывают красивые сказки по телевизору, граждане страны не видят никаких положительных изменений. Такое мнение высказал в беседе с Sputnik Молдова бывший премьер-министр республики Василий Тарлев.
Кроме того, отметил он, еще неизвестно, что будет с Евросоюзом в будущем.
«После выборов в европейский парламент в разных странах вспыхивают кризисные ситуации. Кризис начался во Франция, потом вспыхнет в Германии и других странах. Это значит, что внутри Евросоюза что-то не так и мы должны разобраться в этом вопросе. Надо ли нам идти туда с закрытыми глазами? Что мы от этого получим?».
Начало переговоров, по мнению экс-премьера, больше похоже на политический пиар перед выборами. Люди не видят открытия европейских рынков, новых технологий или серьезных финансовых вливаний.
«Люди не чувствуют никакой отдачи. Только красивые и успешные сказки по телевизору».
Евросоюз на заседании совета по общим вопросам на министерском уровне во вторник запустил переговоры о членстве с Молдовой и Украиной.
«Хорошей новостью» назвала в своем видеообращении формальное начало переговорного процесса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предупредив, однако, что короткого пути к членству в ЕС не существует.