Тарлев: начало переговоров о вступлении Молдовы в ЕС — предвыборная технология

«После выборов в европейский парламент в разных странах вспыхивают кризисные ситуации. Кризис начался во Франция, потом вспыхнет в Германии и других странах. Это значит, что внутри Евросоюза что-то не так и мы должны разобраться в этом вопросе. Надо ли нам идти туда с закрытыми глазами? Что мы от этого получим?».