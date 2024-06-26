Главе психиатрического отделения из Австралии запретили въезд в Россию

После начала военной операции на Украине Австралия ввела несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули более 1,2 тыс. российских граждан и компаний. В последний раз санкции против Москвы Канберра вводила 17 мая, осудив использование в ходе конфликта северокорейских баллистических ракет. Москва и Пхеньян неоднократно опровергали информацию о взаимных поставках вооружений.