Главе психиатрического отделения из Австралии запретили въезд в Россию

Россия в ответ на санкции со стороны Австралии бессрочно закрыла въезд для 27 австралийских граждан, «формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», сообщает российский МИД.
В их число вошли бывшие премьер-министры Австралии Джон Говард (1996−2007) и Тони Эбботт (2013−2015), экс-посол в России Роберт Тайсон (2005−2008), бывшие послы страны на Украине Даг Траппетт (2015−2016) и Брюс Эдвардс (2020−2023). Также в список попала директор психиатрического отделения Королевской больницы принца Альфреда Таня Дус. В перечне оказался и австралийский журналист, экс-советник Либеральной партии Пит Шмигель, который сотрудничает с Kyiv Post.
Аналогичный запрет МИД ввел в отношении 36 граждан Новой Зеландии. Среди них мэры нескольких городов, журналисты и чиновники министерства обороны.
После начала военной операции на Украине Австралия ввела несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули более 1,2 тыс. российских граждан и компаний. В последний раз санкции против Москвы Канберра вводила 17 мая, осудив использование в ходе конфликта северокорейских баллистических ракет. Москва и Пхеньян неоднократно опровергали информацию о взаимных поставках вооружений.
Под санкции тогда попали, в частности, некоторые российские компании, например, ООО «Восточная стивидорная компания», ООО «Марин транс шиппинг», ООО «М Лизинг» и АО «Совфрахт», уточнили в МВД Австралии. Указанные предприятия до этого попали под санкции Европейского союза.
Москва считает вводимые санкции незаконными.