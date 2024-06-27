Неслучайная выборка

Председатель думы Дмитрий Чеплыгин эти сведения подтвердил. По его словам, у муниципалитета есть более приоритетные направления расходов: «У нас катастрофическая ситуация с сетями водоотведения, и мы не можем принимать на себя дополнительные расходные обязательства без дополнительных источников доходов».
Мандат депутата Краснокамской думы по округу № 12 стал вакантным в апреле 2024 года, после того как депутат Надежда Третьякова, являющаяся супругой прокурора Краснокамска Михаила Третьякова, сложила полномочия досрочно. Ряд источников «Ъ-Прикамье» связывали это решение с возможным конфликтом интересов, так как госпожа Третьякова участвует в том числе в голосовании по решениям, связанным с деятельностью прокуратуры.
Дмитрий Чеплыгин рассказал, что ряд депутатов обратились к семье господина Третьякова с предложением компенсировать расходы на новые выборы из личных средств: «Мы считаем, что у Надежды Третьяковой не было существенных оснований для сложения полномочий, ее личное решение негативно отразилось на бюджете всего муниципального округа». «Мы хотим создать прецедент и обратить внимание на ситуацию федерального законодателя. Нужно дополнить законодательство нормой, обязывающей человека, безосновательно отказывающегося от депутатства, компенсировать расходы на последующие выборы», — добавил председатель думы.
Надежда Третьякова сообщила «Ъ-Прикамье», что не согласна с предложением депутатов: «Я сложила полномочия по собственному желанию, в соответствии с действующим законодательством. Предложение депутатов пусть остается на их совести, действующее законодательство никаких компенсаций не предусматривает». Экс-депутат отмечает, что конфликт интересов в ее депутатской деятельности не прослеживался. «Дума — это коллегиальный орган, и решения принимаются большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании. Я не являлась председателем думы или председателем одной из комиссий, поэтому повлиять на решение 19 депутатов не могла», — пояснила госпожа Третьякова.
Политтехнолог Олег Борисенко полагает, что решение депутатов «носит не рациональный, а эмоциональный характер». «Вероятно, это связано с длящимся конфликтом между местной прокуратурой, администрацией и думой. Скорее всего, депутаты, отказав в финансировании выборов, пытаются привлечь внимание, в том числе краевых властей, к конфликтной ситуации, сложившейся в муниципалитете», — говорит политтехнолог.