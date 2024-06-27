Неслучайная выборка

Надежда Третьякова сообщила «Ъ-Прикамье», что не согласна с предложением депутатов: «Я сложила полномочия по собственному желанию, в соответствии с действующим законодательством. Предложение депутатов пусть остается на их совести, действующее законодательство никаких компенсаций не предусматривает». Экс-депутат отмечает, что конфликт интересов в ее депутатской деятельности не прослеживался. «Дума — это коллегиальный орган, и решения принимаются большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании. Я не являлась председателем думы или председателем одной из комиссий, поэтому повлиять на решение 19 депутатов не могла», — пояснила госпожа Третьякова.