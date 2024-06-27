Путин сообщил, что в 2024 году ВМФ передадут более 40 новых кораблей и судов

По словам президента, одна из задач РФ — «комплексно развивать Военно-морской флот России, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, инфраструктуру базирования, укреплять его позиции в стратегически важных районах Мирового океана, качественно повышать боевой потенциал».
«На этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия, ведется ремонт и глубокая модернизация техники», — рассказал Путин.
По словам президента, если в 2022 году ВМФ получил 24 новых корабля и судна, то в 2023 году — уже 33, а в 2024 году запланирована передача более 40 кораблей и судов.