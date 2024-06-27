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Путин сообщил, что в 2024 году ВМФ передадут более 40 новых кораблей и судов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Военно-морской флот России год от года получает все больше военных кораблей и судов, отметил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения. Он привел данные год к году.

Источник: РИА "Новости"

По словам президента, одна из задач РФ — «комплексно развивать Военно-морской флот России, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, инфраструктуру базирования, укреплять его позиции в стратегически важных районах Мирового океана, качественно повышать боевой потенциал».

«На этом направлении многое сделано: наш флот пополняется новыми кораблями, оснащается современными видами оружия, ведется ремонт и глубокая модернизация техники», — рассказал Путин.

По словам президента, если в 2022 году ВМФ получил 24 новых корабля и судна, то в 2023 году — уже 33, а в 2024 году запланирована передача более 40 кораблей и судов.

Путин Владимир